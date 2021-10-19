Украинская теннисистка победила россиянку на "Кубке Кремля"

Приятной сенсацией завершился матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве с участием украинки Ангелины Калининой (№57 в мировом рейтинге) и россиянки Дарьи Касаткиной (№28). 24-летняя уроженка Новой Каховки уверенно переиграла более титулованную соперницу в двух сетах – 6:2, 6:3, сообщает Обозреватель.

Также удачно стартовала в основной сетке "Кубка Кремля" опытная Леся Цуренко (№145). Украинка разобралась с китаянкой Кинвен Чжен (№158) – 6:4, 6:3. Причем, девушка с Волыни в столице России преодолела и квалификацию.

Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов. За выход во второй раунд наши теннисистки заработали по 8200 долларов.

Еще одна украинка, Даяна Ястремская (№76), не смогла победить в понедельник. Одесситка в борьбе уступила россиянке Анне Калинской (№101) – 6:7 (5:7), 4:6, однако увезла из Москвы 6650 долларов.

В эти же дни на турнире в испанском Тенерифе сыграет наша лучшая теннисистка – 26-летняя Элина Свитолина (№6).

В начале октября вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, отрицавшая коронавирус, заразилась им.