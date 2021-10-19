Крупнейший производитель iPhone представил три электромобиля

Тайваньская компания Foxconn, известная как основной сборщик продукции Apple, запускает собственный автомобильный бренд. Представлены три электромобиля, выпуск которых начнется в 2022 году, сообщает РБК-Украина.

Собственный автомобильный бренд Foxconn получил название Foxtron, а в гамме поначалу планируются кроссовер Model C, среднеразмерный электробус Model Т и седан Model Е. Нейминг перекликается с названиями моделей Tesla, а серийній выпуск планируется начать уже в следующем году.

Foxtron Model C представляет собой среднеразмерный кроссовер с одним из лучших показателей коэффициента аэродинамического сопротивления в классе. Сх равен всего 0,27. Имея 4640 мм в длину, и колесную базу в 2860 мм, электромобиль готов разместить в своем салоне до семи человек. Сообщается, что Model C сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Кроссовер также должен иметь запас хода на одном заряде батареи около 700 км.

Седан Model E был разработан совместно с ателье Pininfarina. Машина получила виртуальные боковые зеркала заднего вида, выразительное оперение и вентиляционные отверстия на передних крыльях. Сам Foxconn называет новинку технологически инновационным флагманским седаном.

Электрокар также может похвастаться массивной панорамной стеклянной крышей и задним рядом, который трансформируется в мобильный офис с выдвижным монитором, столиком для ноутбука и пр. Анонсировано, что седан получит силовую установку с отдачей в 740 л.с.

Благодаря запасу мощности машина сможет достигать 100 км/ч с места всего за 2,8 секунды. По предварительной информации, на одном заряде батареи новинка сможет проезжать до 750 км.

О новом электробусе Model Т известно меньше всего. Сообщается, что городской автобус способен проезжать около 400 км на одном заряде батареи, а его максимальная скорость – 120 км/ч. Заявлено, что в серию новинки пойдут уже в следующем году.

Все модели разработаны в партнерстве с тайванькой компанией Yulon Motor, которая выпускает автомобили под брендом Luxgen, а также осуществляет сборку моделей Nissan и Mitsubishi для местного рынка рынка. Заявлено, что в электромобилях Foxtron используется программное обеспечение Foxconn с открытым исходным кодом и аппаратная платформа MIH Consortium.