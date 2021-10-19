Глава Пентагона прибыл в Украину
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Прилетел в Киев. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", – написал он.
Как известно, Ллойд Остин во время визита встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.