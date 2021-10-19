Глава Пентагона прибыл в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Прилетел в Киев. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России" , – написал он.

Как известно, Ллойд Остин во время визита встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.