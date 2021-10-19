Японская компания начала испытания новой COVID-вакцины

Японская компания-стартап в области биотехнологий VLP Therapeutics Japan объявила о начале клинических испытаний коронавирусной вакцины на базе информационной или матричной РНК, требующей меньших доз, чем ныне существующие подобные вакцины, сообщает Укринформ.

Как и вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, экспериментальная вакцина японской компании основана на технологии мРНК, позволяющей передачу генетической информации.

Эта вакцина включает инструкции в мРНК по самовоспроизведению на протяжении определенного периода. Это означает, что для достижения желаемого результата достаточно меньших доз.

Компания сообщила, что первая стадия клинических испытаний началась в больнице университета Оита на юго-западе Японии в прошлый вторник. Это пятая по счету компания в Японии, проводящая клинические испытания произведенной внутри страны вакцины от коронавируса.

VLP Therapeutics Japan рассчитывает, что вакцина будет доступна к использованию до конца 2022 года.