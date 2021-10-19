Представительство ЕС призвало Раду принять поправки в закон о НАБУ

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду уже во вторник принять поправки №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Интерфакс-Украина.

"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня. Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня. ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе" , – говорится в сообщении представительства в Twitter во вторник.

21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом – ред.).

Согласно предлагаемым изменениям, Кабмин координирует работу НАБУ в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров.

Также предлагаются изменения в пункт о назначении и увольнении директора НАБУ Кабинетом министров (в действующем законе это делает президент – ред.). Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только согласно основаниям и в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как отмечено в документе, конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров Украины и еще три – партнеры по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Конкурсная комиссия вносит представление о назначении кандидатов на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан в течение 10 дней внести соответствующее представление на рассмотрение Кабмина. Правительство на открытом заседании назначает одного из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов директором НАБУ.