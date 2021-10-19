Яма показал, на какого домашнего любимца его уговорили жена с сыном

Из-за безумного графика и гастролей звезды украинского шоу-бизнеса редко заводят домашних любимцев. Среди тех, кто не рисковал брать на себя такую ответственность был Влад Яма. Однако жена Лилиана и сын Леон уговорили его на собаку, сообщает 24 Канал.

Звездная семья завела домашнего любимца. Жена и сын судьи "Танцев со звездами" два года уговаривали его приобрести щенка породы пушон. В конце концов он согласился.

"Я упирался два года, но они были в большинстве. Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно," , – поделился Влад Яма.

Танцор утверждает, что "невероятно нежная, добрая, умная и воспитанная" девочка сделала их семью счастливее. Сейчас он вместе с фанами придумывает для нее яркое имя. Фоловеры предлагают различные варианты – от Ямки до Батмана.