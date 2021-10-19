Средняя пенсия за квартал выросла, а пенсионеров стало меньше

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 10 945 145 пенсионеров. Это на 22 998 меньше, чем на 1 июля (10 968 143 человек), свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Средний размер пенсии на 1 октября составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6% (на 1 июля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 778,78 гривен).

Как сообщалось ранее, за 2020 год средний размер пенсий в Украине вырос на 424,53 гривен или на 13,8% до 3 507,51 гривен. Инфляция за год составила 5,0%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.