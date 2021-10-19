Барселона потеряла трех звезд перед матчем с Динамо
Каталонская Барселона имеет серьезные потери перед важными поединками против Динамо в Лиге чемпионов и с Реалом в Ла Лиге. Испанцы потеряли сразу трех футболистов, сообщает 24 Канал.
Несмотря на дебют Агуэро в составе Барселоны и возвращение после повреждения Алехандро Бальде, каталонцы имеют серьезные проблемы - Куман не сможет рассчитывать на Араухо, Педри и Дембеле.
Игроки точно не смогут сыграть против Динамо и рискуют не сыграть против Реала в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из этих трех игроков в состав на Эль Классико, поскольку может произойти рецидив травмы.
Следующие матчи Барселоны
- Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона - Динамо состоится в среду, 20 октября. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.
- Встреча 10-го тура испанской Примеры Барселона - Реал пройдет 24 октября. Начало матча - в 17:15.