Барселона потеряла трех звезд перед матчем с Динамо

Каталонская Барселона имеет серьезные потери перед важными поединками против Динамо в Лиге чемпионов и с Реалом в Ла Лиге. Испанцы потеряли сразу трех футболистов, сообщает 24 Канал.

Несмотря на дебют Агуэро в составе Барселоны и возвращение после повреждения Алехандро Бальде, каталонцы имеют серьезные проблемы - Куман не сможет рассчитывать на Араухо, Педри и Дембеле.

Игроки точно не смогут сыграть против Динамо и рискуют не сыграть против Реала в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из этих трех игроков в состав на Эль Классико, поскольку может произойти рецидив травмы.

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