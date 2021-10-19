Во сколько помощники Тищенко обходятся бюджету Украины – расследование

Журналисты узнали, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко взял в помощники своего бизнес-партнера Александра Ситака. Он за неполных 2 года работы получил из бюджета Украины 1,1 млн гривен зарплаты – то есть, примерно по 45 тысяч в месяц, сообщает УНИАН.

Как говорится в сюжете BIHUS info, также на Ситака записана недвижимость, которой пользуется Тищенко.

Как рассказали журналисты, Александр Ситак совместно с женой Тищенко Аллой Барановской является совладельцем ресторана "Ришелье". Кроме того, после прихода в Верховную Раду Тищенко переписал на жену весь свой бизнес.

Брат Ситака Виталий совместно с Барановской владеет рестораном "Велюр". Также квартира в Киеве, где живет Тищенко с семьей, принадлежит Виталию Ситаку. Кроме того, нардеп часто бывает в доме в столице, который по документам также принадлежит Ситаку.

Однако, депутат не прокомментировал журналистам работу его партнера, поскольку даже не дослушал вопрос – ему якобы внезапно позвонили.

Помимо Ситака, у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником значится Юлия Загинай. А в общем на общественных началах у "слуги" числятся 9 помощников.