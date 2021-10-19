"Слуга народа" обозвал умершего Ройтбурда "педофилом и наркоманом"

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" известного украинского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа, сообщает Новое время.

Соответствующий пост депутата появился в Facebook.

По словам "слуги народа", он подписывал обращение на имя президента Украины о том, чтобы присвоить Одесскому художественному музею статус национального, но не в честь Ройтбурда.

Дмитрук утверждает, что "сделает все", чтобы процедура по присвоению музею имени Ройтбурда не осуществилась.

Одесский художественный музей получил статус национального через два месяца после смерти его директора, художника Александра Ройтбурда. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также поручил Одесской обладминистрации и облсовету проработать в установленном порядке вопрос о присвоении музею имени художника Александра Ройтбурда.