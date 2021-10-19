Фото дикой природы, которые хочется рассматривать подольше
Фотографии животных – это очень мило. Но особенно здорово, когда они показывают, как разнообразна и красива жизнь на нашей планете, и вдохновляют бережнее к ней относиться, сообщает Beltaplus.
Как, например, один из значимых и известных фотоконкурсов – BigPicture: Natural World Photography Competition. Он проводится ежегодно на протяжении уже лет. Жюри получает тысячи снимков со всего света, чтобы выбрать из них лучшие. Работы победителей выставляются в Калифорнийской академии наук.
Гран-при 2021 года выиграла фотография самки с детенышем на сгоревшей плантации эвкалипта. За два года (2019-2020) лесных пожаров в Австралии погибли почти 3 миллиона кенгуру.
Победителем в категории Terrestrial Wildlife стал снимок медведя по имени Босс, который отряхнулся во время выуживания икры лосося из реки.
Далее фотографии, которые вошли в финал конкурса в категории «Дикая природа».