Фото дикой природы, которые хочется рассматривать подольше

Фотографии животных – это очень мило. Но особенно здорово, когда они показывают, как разнообразна и красива жизнь на нашей планете, и вдохновляют бережнее к ней относиться, сообщает Beltaplus.

Как, например, один из значимых и известных фотоконкурсов – BigPicture: Natural World Photography Competition. Он проводится ежегодно на протяжении уже лет. Жюри получает тысячи снимков со всего света, чтобы выбрать из них лучшие. Работы победителей выставляются в Калифорнийской академии наук.

Гран-при 2021 года выиграла фотография самки с детенышем на сгоревшей плантации эвкалипта. За два года (2019-2020) лесных пожаров в Австралии погибли почти 3 миллиона кенгуру.

Jo-Anne McArthur. Маллакоота, Австралия

Победителем в категории Terrestrial Wildlife стал снимок медведя по имени Босс, который отряхнулся во время выуживания икры лосося из реки.

Michelle Valberg. Тропический лес Большого Медведя, Канада

Далее фотографии, которые вошли в финал конкурса в категории «Дикая природа».

Mac Stone. Святилище Штопор-Болото, США

Petr Bambousek. Бока-Тапада, Коста-Ріка