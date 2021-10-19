ВР обсуждает кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента
Верховна Рада во вторник продолжила рассмотрение вопроса об избрании первого заместителя председателя парламента, который начала 8 октября, сообщает Интерфакс-Украина.
На эту должность претендуют два кандидата: Александр Корниенко (первый заместитель главы фракции "Слуга народа") и София Федына (фракция "Европейская солидарность").
Среди основных задач на должности первого вице-спикера Корниенко видит реформирование парламента, в частности Регламента.
"У нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и Регламент Верховной Рады. Необходима… реформа парламентских процедур и процессов", - сказал Корниенко на пленарном заседании парламента во вторник.
Народный депутат высказался за проведение ежемесячно в Верховной Раде Дня оппозиции и за подготовку принятия закона об оппозиции.
По словам Федыны, парламент должен стать
"активным защитником Украины на международной арене, особенно в контексте доверия наших партнеров к нам". Она назвала "дикой" ситуацию с попыткой прикрыть слив спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также
"замалчивание "Оффшор 95", который убивает имидж Украины и подрывает доверие инвесторов".