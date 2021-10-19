Стефанчук нарушил регламент Согласительного совета - Разумков

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о принятии законопроекта об олигархах и кто должен его подписывать, сообщает Вести.

"Не понимаю как сегодня (19 октября) будет работать Рада, потому что вчера на Согласительно совете не была принята повестка дня. Прошлый раз именно за это меня отстранили от ведения заседания парламента. Коллеги уже обсуждают отстранение Стефанчука" , - сообщил экс-спикер Рады.

Кроме того, Дмитрий Разумков уточнил, что парламент во вторник, 19 октября, вероятнее отклонит 12 блокирующих постановлений законопроекта. При этом политик заверил, что законопроект об олигархах имеет права подписывать только он.