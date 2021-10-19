Дилер Kia начал продавать McLaren и Lamborghini

Один из дилеров Kia в Нью-Джерси (США) – Kia of Riverdale – прославился благодаря продаже дорогих экзотических автомобилей наряду с привычной модельной линейкой марки, сообщает Автоцентр.

Это позволило владельцу центра Джереми Рошелю «оживить» бизнес, поскольку покупатели не чувствуют давления со стороны. Они просто приходят посмотреть доступный автомобиль, где как бы между прочим видят более дорогие.

Сейчас салон предлагает несколько Lamborghini, четыре McLaren, столько же автомобилей Porsche, пять BMW M-серии, семь Audi RS, два суперкара Nissan GT-R и Tesla Model S Plaid. Это далеко не весь перечень. Отдельно можно отметить два Bentley, Maybach и Lamborghini Aventador SV.

При этом мужчина полностью доволен своей целевой специализацией – автомобилями Kia. Он отмечает, что его партнеры выбрали продажу автомобилей других марок – Nissan, Mitsubishi и Volkswagen. Рошель и еще два его партнера находятся в разных городах. Это позволило им охватить еще больше потенциальных покупателей разных возрастных групп и достатка. Кроме того, они постоянно обмениваются доступными автомобилями, поскольку их продажа – это 20 процентов ежемесячного оборота.

Некоторым клиентам может показаться, что коллекция экзотических автомобилей простаивает в автосалоне для привлечения внимания, но это не так. Они пользуются спросом и регулярно находят новых владельцев. При этом мужчина отмечает, что продажа автоэкзотики ничем не отличается от продаж Kia.

Многие дилеры, специализирующиеся на продаже дорогих автомобилей, заведомо воспринимаются покупателями как недоступные. Последние просто обходят их стороной. С автосалоном Джереми Рошеля все совсем наоборот.