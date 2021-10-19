Названо количество пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 октября 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 471 646 украинцев. Это составляет 4,3% от общего числа пенсионеров (10 945 145 человек), свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен - 14,9%, 1 627 082 человек, средняя пенсия - 1 839,06 гривен,

от 2001 до 3000 гривен - 35,2%, 3 853 516 человек, средняя пенсия - 2 456,15 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 20,8%, 2 279 225 человек, средняя пенсия - 3 433,40 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 9,2%, 1 011 165 человек, средняя пенсия - 4 459,99 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 15,6%, 1 702 511 человек, средняя пенсия - 6 737,66 гривен,

более 10000 гривен - 4,3%, 471 646 человек, средняя пенсия - 13 983,26 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.