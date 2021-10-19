Футболист ПСЖ Месси послал Папе Римскому подарок
Необычный подарок получил в понедельник, 19 октября, Папа Римский Франциск. Во время визита в Ватикан премьер-министра Франции Жака Кастекса понтифику вручили амуницию знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси с его автографом, сообщает Обозреватель.
С лета 2021 года шестикратный обладатель "Золотого мяча", приза лучшему футболисту планеты, выступает за французский ПСЖ. Также новость распространил и парижский клуб.
Напомним, что нынешний Папа Римский – по национальности аргентинец, соотечественник Лионеля.
Аудиенция чиновника у Папы Римского была посвящена столетию восстановления дипломатических отношений между Францией и Ватиканом и длилась 35 минут.
Во вторник, 19 октября, ПСЖ принимает в Лиге чемпионов немецкий "Лейпциг". Пока что Лео сыграл новую команду пять матчей и забил один мяч.
Также мы писали, как прошел суперматч ПСЖ – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: невероятный промах и дебютный гол Месси за французскую команду.