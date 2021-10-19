В Винницкой области отремонтировали дорогу в город Брацлав

В Брацлавский территориальной громаде Винницкой области завершился ремонт участка протяженностью 11,79 км дороги О-02-21-05 Торков – Брацлав – Ситковцы – Леухи – ст. Монастырище, заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает Обозреватель.

Ремонт участка, который проходит через город Брацлав и села Грабовец и Семенки, осуществлен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подрядная организация дает 10 лет гарантии на дорожное полотно. Источник: Facebook Сергея Борзова

Подрядная организация дает 10 лет гарантии на дорожное полотно, 5 лет на дорожное ограждение, 2 года на направляющие столбики и дорожные знаки, а в случае проявления недостатков обязуется устранить их за свой счет.

"Автомобильная дорога была крайне необходима для предоставления своевременной медицинской помощи, безопасного подвоза детей к образовательным учреждениям, так и для людей, которые работают за пределами населенных пунктов" , — отмечает председатель ОГА.

В прошлом году на этой дороге отремонтировали самый длинный мост - 206,7 м.п.

Таким образом, обеспечено надежное транспортное сообщение с соседних территориальных громад в направлении с юго-запада на северо-восток, а также выезда на автомобильную дорогу М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, входящую в состав международного коридора Go Highway.

Автомобильная дорога была крайне необходима для предоставления своевременной медицинской помощи. Источник: Facebook Сергея Борзова

Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Украине должно быть построено и отремонтировано 6500 км дорог государственного и местного значения.