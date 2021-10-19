Врачи назвали "безобидный" симптом, который может указывать на развитие рака

Директор и главный фармацевт британской онлайн-аптеки Medicine Direct Доктор Хусейн Абдеев рассказал, на какое заболевание может указывать такой, казалось бы, неопасный симптом, как икота, сообщает Clutch.

Фармацевт ссылается на ирландское исследование, проведенное в 2006 году. Оно было основано на выборке из 99 пациентов с раком пищевода. Результаты тестирований показали, что 27% пациентов жаловались на частые приступы икоты. Также согласно результатам, 68% участников отмечали потерю веса, а у 82% возникали трудности с глотанием. Еще один распространенный симптом – вялость.

Доктор Абдеев сообщил, что зачастую икоту вызывает быстрое поглощение пищи или напитков, а также переедание и употребление алкоголя.

«Когда без видимой причины ваш желудок перестает работать должным образом или вы постоянно чувствуете вздутие», – сказал врач.

Если злокачественное новообразование давит на диафрагму, то может вызвать спазмы и стать причиной икоты.

"При немотивированной икоте надо обратиться к специалисту. Врач может направить больного на эндоскопию, рентген грудной клетки, ЭКГ или анализы крови. Во время таких исследований может быть обнаружен рак», – резюмировал доктор Абдеев.