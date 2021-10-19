В Украине установили норму по количеству COVID-прививок в неделю
В Украине установили норму по количеству прививок от коронавируса – 1,5 млн уколов в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Соответствующее поручение премьер-министра уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению.
"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.
С вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое.
Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.