В Украине установили норму по количеству COVID-прививок в неделю

В Украине установили норму по количеству прививок от коронавируса – 1,5 млн уколов в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее поручение премьер-министра уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные" , - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

С вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое.

Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.