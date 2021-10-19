В Украине прошел масштабный турнир по бразильскому джиу-джитсу

В Днепре состоялся масштабный турнир Гран-при TMS по бразильскому джиу-джитсу, сообщает УНИАН.

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Украины, а также два спортсмена из Литвы и Молдовы.

Призовые места разыгрывались в девяти разных весовых категориях. Спортсмены боролись за призовой фонд в размере 400 тысяч гривен. Также были разыграны пояса абсолютных чемпионов.

В женском дивизионе чемпионский титул завоевала сотрудница патрульной полиции Татьяна Гринько. У мужчин пояс чемпиона выиграл литовец Лукас Пелакаускас, который победил топ-спортсменов из Украины.

Турнир проходил в формате "Submission Only".