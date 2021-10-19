"Красная" зона может расшириться еще на 4 области
"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.
Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.
Так, под угрозой попадания в "красную" зону:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.
Кто уже в "красной" зоне
По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.
В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.
При условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей бизнес имеет право работать.