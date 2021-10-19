Госбанки сократили долю неработающих кредитов

Государственные банки сократили портфели неработающих кредитов (NPL) до 35% на 1 сентября 2021 года, госбанки сократили портфеле NPL на 108 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом шла речь во время заседания Совета по финансовой стабильности.

"Банковская система с 1 января 2020 года существенно уменьшила уровень неработающих кредитов (NPL) - до 35% на 1 сентября 2021 года.

Наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфеле NPL на 108 млрд грн, что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что основным инструментом оздоровления портфелей остается списание ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возврату средств.

"Государственные банки сейчас не видят нормативных препятствий со стороны НБУ и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов. В то же время банки ожидают более эффективной защиты своих прав в судах" , - добавили в НБУ.

Участие в заседании приняли члены РФС: глава НБУ Кирилл Шевченко, его заместители Юрий Гелетий и Ярослав Матузка, министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, глава НКЦБФР Руслан Магомедов, заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.