Самый дешевый в мире кроссовер испытали в краш-тесте

Самый дешевый в мире кроссовер Tata Punch получил 5 звезд на краш-тесте Global NCAP, сообщает Твоя машина.

Испытания проходила базовая версия модели, оснащенная двумя подушками безопасности и креплением для детских автомобильных кресел Isofix.

Автомобиль подвергли фронтальному удару о барьер, эквивалентному скорости 64 км/ч. Преграда деформируется с 40-процентным перекрытием. Также машину столкнули с тележкой на скорости 50 км/ч.

По результатам защиту взрослых людей оценили 16,45 баллов из 17, а детей – на 40,89 баллов из 49.

Кроссовер Tata Punch достигает в длину всего 3830 мм. Под капотом установлен 1,2-литровый 3-цилиндровый атмосферник на 86 л.с., работающий в паре с МКПП или с роботом с одним сцеплением. В Индии модель стоит от 8000 долларов.