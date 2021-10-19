Во Вьетнаме на онлайн-уроке у пятиклассника в руках взорвался телефон

Во Вьетнаме произошел трагический случай, который унес жизнь пятиклассника. Ребенок во время онлайн-урока пользовался мобильным телефоном. Внезапно тот взорвался в его руках. От полученных травм мальчик скончался.﻿ Об этом, со ссылкой на местного чиновника, сообщает Clutch.

Сообщается, что школьник находился на онлайн-занятии дома в провинции Нгеан из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Он был учеником пятого класса начальной школы Нам Ань.

Местные СМИ отметили, что в момент, когда взорвался телефон, мальчик был в наушниках. Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу. Медики сделали все возможное, чтобы его спасти, однако их старания не увенчались успехом – ночью мальчик скончался в медицинском учреждении.

Производитель телефона неизвестен. Также было известно, что во время трагедии телефон находился на зарядке.

Чиновник системы образования Ле Чунг Сон подтвердил вышеуказанную информацию и добавил, что уже посетил семью и высказал слова сочувствия. Полиция ведет расследование.