Катя Осадчая показала семейное фото из Турции

В начале октября Катя Осадчая и Юрий Горбунов повезли сына в Турцию. В то время Даниилу было менее двух месяцев. На берегу моря семья устроила трогательную фотосессию, сообщает 24 Канал.

Два месяца назад, 19 августа, 38-летняя Катя Осадчая родила третьего сына, которого назвала Даниилом. Звезда не показывает его лицо, однако публично поздравляет с взрослением. Она не стала устраивать новую семейную фотосессию, а показала кадры из Турции, которые публика увидела впервые.

"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение. Юра Горбунов, спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих," , – написала телезвезда.

Фото с инстаграма ведущей

Фото с инстаграма ведущей

Отметим, звездная пара не очень афишировала свой отдых в Турции. Неизвестно, в каком городе и гостинице они останавливались в разгар бархатного сезона. Единственный кадр, подтверждающий их поездку с сыном, был сделан в ресторане за ужином.