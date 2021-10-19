Кива сделал официальное заявление для СБУ
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сделал официальное заявление для Службы безопасности Украины.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача - выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально завить, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет политтехнологов и к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время, или пока я справляюсь и без этого", - говорит Кива.