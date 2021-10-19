Одесситке заблокировали счета из-за совпадения ФИО с подсанкционной москвичкой
У одесситки одновременно заблокировали все счета в двух банках. Теперь у нее нет доступа к средствам, а адвокаты разводят руками, потому что ситуация может затянуться на полгода. А все потому, что ФИО девушки совпало с ее находящейся под санкциями СНБО "тезкой" из Москвы. Об этом, ссылаясь на адвоката пострадавшей Валерия Судакова, сообщает Страна UA.
По его словам, в одном из банков быстро поняли, что произошла ошибка, извинились и разблокировали счета. Во втором банке (адвокат не называет его, отмечая лишь, что речь идет о "крупнейшем банке Украины") на контакт идти не стали.
"В Минюсте ей шепотом пояснили, что она занесена в санкционные списки СНБО. И дескать, ничего поделать не могут. Дело в том, что в списках значилась некая москвичка, владелица коммерческого банка "ISBank". И вот фамилия, имя, отчество и даже год рождения клиентки полностью совпали с личными данными россиянки", – рассказал адвокат.
Он отметил, что банк заблокировал счета
"на всякий случай", очевидно, не вникая в ситуацию.
"Причем, по сути, это не ошибка СНБО, а просто в банке увидели совпадение ФИО и года рождения. И быстро "взяли под козырек", не разбираясь. По сути – на всякий случай заблокировали счета. Мы написали две жалобы – в этот коммерческий банк, и в Национальный банк Украины с просьбой разобраться и устранить ошибку. Запрашивать СБУ не стали, так если пойдем по этому пути, придется запрашивать доступ к данным СБУ. По которым можно будет доказать, что моя клиентка – не "санкционная" россиянка. Это займет как минимум полгода", – добавил правозащитник.