Одесситке заблокировали счета из-за совпадения ФИО с подсанкционной москвичкой

У одесситки одновременно заблокировали все счета в двух банках. Теперь у нее нет доступа к средствам, а адвокаты разводят руками, потому что ситуация может затянуться на полгода. А все потому, что ФИО девушки совпало с ее находящейся под санкциями СНБО "тезкой" из Москвы.﻿ Об этом, ссылаясь на адвоката пострадавшей Валерия Судакова, сообщает Страна UA.

По его словам, в одном из банков быстро поняли, что произошла ошибка, извинились и разблокировали счета. Во втором банке (адвокат не называет его, отмечая лишь, что речь идет о "крупнейшем банке Украины") на контакт идти не стали.

"В Минюсте ей шепотом пояснили, что она занесена в санкционные списки СНБО. И дескать, ничего поделать не могут. Дело в том, что в списках значилась некая москвичка, владелица коммерческого банка "ISBank". И вот фамилия, имя, отчество и даже год рождения клиентки полностью совпали с личными данными россиянки", – рассказал адвокат.

Он отметил, что банк заблокировал счета "на всякий случай" , очевидно, не вникая в ситуацию.