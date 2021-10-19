Анна Седокова вместе с мужем на конкурсе красоты в Лос-Анджелесе

На днях, в Лос-Анджелесе состоялся финал конкурса красоты Miss Russian USA. Мероприятие посетило множество селебрити, в числе которых можно было увидеть экс-участницу культовой группы «ВИА Гра» Анну Седокову. Компанию в этот вечер ей составил муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, сообщает WomanEL.

Для выхода в свет пара выбрала ансамбли в черно-синих тонах. Артистка предстала в облегающем платье, украшенном бисером, а ее любимый появился в брюках и велюровом пиджаке.

«Никогда не выше тебя. Никогда не ниже тебя. Всегда рядом с тобой», — подписала фото 38-летняя звезда.