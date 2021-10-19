Ученые описали последствия ядерной войны для атмосферы Земли

Ядерная война, какой бы она ни была, станет катастрофой как для человечества, так и для всей планеты. Чтобы показать ее влияние на окружающую среду, особенно на атмосферу, климатологи провели моделирование и показали, что произойдет с миром в таком случае, сообщает 24 Канал.

В процессе моделирования ученые применили самые современные рабочие модели. Они учитывают сложные химические реакции, которые могут произойти в стратосфере из-за влияния дыма. Исследование все опубликовали опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Последствия ядерной войны

В 1980 годах появились первые такие предсказания на случай войны с применением атомных бомб. Тогда они описывали ядерную зиму: она наступает в результате задымления и блокирование доступа солнечного света (как после самых взрывов, так и в результате пожаров, к которым они приведут). Современная же модель утверждает обратное.

Начальный тепловой эффект ядерных взрывов приведет к разрушению озонового слоя и нагрев стратосферы.

Глобальное применение оружия приведет к потере озонового слоя в среднем на 75 процентов в течение 15 лет, а региональная уничтожит 25 процентов озонового слоя за 12 лет.

Но не только сами взрывы будут способствовать потере озона. Дым, который они по себе оставят, приведет к уменьшению фотохимических реакций, помешает естественным атмосферным взаимодействиям.

Сначала дым действительно заблокирует солнечные лучи. Однако рассеется он уже через несколько лет. Тогда через поврежденный озоновый слой Земле пробьются губительны ультрафиолетовые лучи - наиболее опасная часть спектра, которая сейчас блокируется атмосферой.

Ультрафиолет повлияет на все живые организмы и на большинство процессов. Скорее всего терпят крах целые экосистемы.

Люди, которые переживут взрывы, будут страдать от агрессивного рака кожи.

Сельское хозяйство также испытывает разрушительного воздействия. Это приведет к недостатку продовольствия.

Адаптация к новым условиям в этом случае не сработает, говорят ученые.

Температуры продолжат расти, как и УФ-излучения.

Исследователи при этом предупреждают: такие последствия будет иметь как глобальный, так и локальный конфликт с применением ядерного оружия - они коснутся всех, кто выживет.