Британские энергокомпании начали массово банкротиться

С начала сентября обанкротились 13 британских энергокомпаний, они начали массово уходить с рынка на фоне рекордного роста цен на газ, сообщает Лента.Ру.

Например, 18 октября перестала работать фирма Goto Energy, говорится на сайте Управления рынков газа и электроэнергии Великобритании (Ofgem).

Goto Energy, которая обеспечивала газом и электричеством около 22 тысяч частных клиентов, прекратила свою работу. Подача электричества в дома потребителей продолжится, а средства, которые они внесли на свои счета, будут сохранены, отметили в Ofgem.

Ранее о банкротстве сообщили Pure Planet, Colorado Energy и Daligas, в совокупности у них было более 260 тысяч клиентов. Все они станут обслуживаться компанией Shell Energy. Многие энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг пообещал, что британцы не останутся без света и газа. По его словам, регулятор обеспечит подачу газа и электроэнергии потребителям, даже если их поставщик откажется от своих обязательств. Расходы на поддержку отрасли могут обойтись налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов.

Власти страны уверены, что внутренней добычи газа и импорта из Норвегии хватит для удовлетворения потребностей страны в энергии.