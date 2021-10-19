В Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка
Комитет Верховной рады по вопросам бюджета предлагает Кабинету министров увеличить выплаты из госбюджета при рождении ребенка. Максимальная выплата может вырасти до 150 тысяч гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в проекте Бюджетных выводов Верховной рады к проекту государственного бюджета на 2022 год (6000-П).
"Проработать вопрос об установлении новых размеров пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн - на первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго ребенка, 150 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка)", - говорится в документе.
Комитет также рекомендует правительству определиться в отношении необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения".
Отметим, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года. Из них 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.