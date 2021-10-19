Начался визит министра обороны США в Украину

Сегодня, 19 октября, начался рабочий визит делегации оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Высокопоставленных гостей на территории Минобороны Украины встретил глава ведомства Андрей Таран.

В Зале памяти защитников Украины иностранная делегация почтила украинских воинов, которые ценой собственной жизни боролись за свободу и независимость нашей страны от российского оккупанта.

Также Андрей Таран и Ллойд Остин возложили цветы на Колокол Памяти.