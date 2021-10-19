"Шахтер" определился с составом на матч с "Реалом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок футбольной Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Сама встреча начнется в 22:00 во вторник, 19 октября, на столичном НСК "Олимпийский", сообщает Обозреватель.

Информацию опубликовали на официальной страничке "оранжево-черных" в Twitter. В список вошли 25 футболистов: три вратаря, восемь защитников, 11 полузащитников и три нападающих.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Исмаили, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Степаненко, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Форварды: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Заявка "горняков" на матч с "Реалом" 19 октября. Источник: ФК "Шахтер"

Пока что "Шахтер" занимает последнее место в группе D, сыграв вничью с итальянским "Интером" (0:0) и уступив в Молдове "Шерифу" (1:2). "Реал" с таким же счетом проиграл на своем поле дебютанту Лиги чемпионов, но сумел взять три очка в гостевой дуэли в Италии (1:0).

В сезоне 2021/2022 "горняки" также встречались с мадридцами на групповой стадии и оба раза брали верх.