Россия начала войну на Донбассе – министр обороны США
Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию. Так считает министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.
Он уточнил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность", – заверил министр.