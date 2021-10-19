В одесском аэропорту поймали мужчину с 10 кг украшений

В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали украинца, который пытался ввезти из Дубая более 10 кг ювелирных изделий.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, общая стоимость украшений по ценам интернет-магазинов составляет более 7 тыс. долларов.

"Для прохождения контроля мужчина выбрал зеленый коридор и умышленно хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценного товара. Во время проверки багажа украинца пограничники совместно с таможенниками обнаружили, что его чемоданы набитые серебряными украшениями: кольца, серьги, браслеты, подвески" , - говорится в сообщении.

Все изделия из серебра 925 пробы со вставками из камней различных видов и размеров. Общий вес украшений превысил 10 кг, а это около 90 комплектов ювелирных изделий.

Кроме того, гражданин сообщил, что все драгоценности он приобрел в Индии за мизерную цену.

Продолжаются следственные действия.