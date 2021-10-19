Остин ответил России по членству Украины в НАТО

Никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО.