Остин ответил России по членству Украины в НАТО
Никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Интерфакс-Украина.
Так он прокомментировал реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО.
"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", – сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.