Начат ремонт одной из самых длинных трасс Волыни

В Волынской области стартовал долгожданный ремонт участка Вийница - Локачи территориальной автомобильной дороги Т-03-11. Работы ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

"Т-03-11 — одна из самых длинных дорог государственного значения Волыни. Она пролегает по территории шести бывших административных районов: Любешевского, Камень-Каширского, Ковельского, Турийского, Локачинского и Гороховского", — говорится в сообщении Укравтодора.

В селе Вийница подрядчик на днях приступил к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Дорожная техника движется в направлении бывшего райцентра. В этом году планируется устроить выравнивающий слой асфальта на 5,5-километровом отрезке, а в следующем году сделать финишное асфальтирование.