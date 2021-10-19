Cборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2022

Стали известны соперники сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футзалу-2022, сообщает УНИАН.

По итогам жеребьевки украинская сборная попала в группу А, где ее соперниками будут действующий чемпион мира и Европы Португалия, Нидерланды, а также победитель плей-офф между сборными Сербии Беларуси.

Результаты жеребьевки

Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия

Чемпионат Европы пройдет с 19 января по 6 февраля.

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: главное