В Мадриде группа людей захватила музей и угрожает суицидом

В Мадриде шесть человек в музее Прадо заняли один из залов и угрожают покончить с жизнью, если правительство не выполнит их требований. Об этом, со ссылкой на телеканал La Sexta, сообщает Корреспондент.

Захватившие музей являются пострадавшими в результате так называемого синдрома токсического масла, вспышки заболевания в Испании в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом.

Акция проводится в 40-летие массового отравления со смертельным исходом. По словам потерпевших, в результате этого погибло почти 4 тысячи человек и пострадали более 20 тысяч человек, которые и сегодня продолжают страдать.

Сообщается, что потерпевшие требуют возмещения ущерба, специализированной медицинской помощи и проведения дополнительных расследований.

Одно из требований заключается в том, чтобы глава правительства Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.