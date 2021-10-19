Легенда Шахтера Срна рассказал, как его звали в Реал

Бывший капитан "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча "горняков" против "Реала" в рамках Лиги чемпионов рассказал, как однажды он мог стать футболистом мадридского клуба, сообщает УНИАН.

"Звали ли меня "Реал"? Шустер звонил мне, когда он был тренером. Он – отличный парень. Он звонил президенту или моему агенту, но официального предложения не поступило. Но когда я перешел в "Шахтер", то он уже стал тренером нашего клуба.

"Шахтер" – лучший клуб Восточной Европы, если сравнивать с другими. Мы покупаем молодых талантов, многих бразильцев, развиваем их и продаем в большие клубы. Это все началось с Ахметовым".

Сейчас Дарио Срна работает спортивным директором "Шахтера". Хорват рассказал, как он справляется со своими обязанностями.

"Я хорошо справляюсь на нынешней должности. Знаю, что у многих начинаются проблемы после окончания карьеры, но я здесь провел 17 лет и еще один год в "Кальяри". Я поработал помощником тренера, а потом мне предложили должность спортивного директора.

"Шахтера", я люблю помогать. Это мой клуб, моя команда, моя семья… Любая роль мне подойдет, но я люблю быть ближе к команде, делиться своим опытом" , – рассказал Срна в интервью изданию AS.

Дарио Срна в "Шахтере":