Украина готовится начать импорт газа из Румынии

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии, об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что, кроме собственной добычи, компания обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который в хранилищах" , – цитирует пресс-служба Витренко.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составляют 18,66 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.