Министр экологии подал в отставку

Глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает Корреспондент.

"Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (Рады), а он выходил. По собственному желанию (написал)... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление", - сказал он.

Арахамия уверен, что в парламенте хватит голосов за отставку Абрамовского.

При этом он допустил, что на должность министра экологии назначат кого-то из депутатов фракции "Слуга народа".