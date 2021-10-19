В Киеве мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"

В Киеве мужчина ворвался в помещение общественной приемной депутата Киевского горсовета от Слуги народа Лилии Пашинной, сообщает Новое время.

Во вторник, 19 октября, около 10.00 часов правоохранителям поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте к полиции обратился помощник депутата горсовета, который сообщил обстоятельства события.

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По его словам, в помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода.

Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2 задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного.

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В полиции сообщили, что в ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.