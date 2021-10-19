В Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение

В с. Ковшаровка Купянского района Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение — повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.

"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, повалял кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции" , — заявил Синько.

Он добавил, что с 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения.