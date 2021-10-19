Toyota готовит новый большой седан

Toyota Crown – старейшая модель марки (она выпускается с 1955 года). Автомобиль сменил пятнадцать поколений. Актуальная генерация встала на конвейер в 2018-ом, сообщает Автоцентр.

Несмотря на статус культового, продажи седана Тойота Краун в последнее время начали снижаться. Чтобы исправить ситуацию, производитель подготовил новое поколение модели.

Раскрывать подробности о будущей новинке японская компания не спешит. Однако инсайдерам из издания BestCarWeb удалось получить информацию о следующей Toyota Crown. На их основании дизайнеры составили рендеры автомобиля. Судя по ним, со сменой генерации элегантный седан сменит форм-фактор и станет четырехдверным купе. Его дизайн перекликается с Audi A7 Sportback.

В отличие от предшественника, силуэт новинки будет более динамичным. Модель получит покатую линию крыши, широкий фактурный капот, трапециевидную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику, крупные колеса и стильные выштамповки по бокам. Длина кузова составит 4900 мм (у текущей генерации она равна 4910 мм). Ширина увеличится на 50 мм до 1850.

Известно, что в основу Тойота Краун ляжет модульная платформа GA-K, на которой также базируются Toyota Camry и Lexus ES. К тому же автомобилю обещана гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового двигателя V6 мощностью 245 л.с., дополненного электромотором, и система переднего привода. Полный привод предложат в качестве опции. Дебют новинки намечен на середину 2022 года.