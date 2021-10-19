Буймистер исключили из "Слуги народа": известна причина

Народного депутата Украины Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Об этом, ссылаясь на заместителя главы фракции Евгению Кравчук, сообщает РБК-Украина.

На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции "Слуга народа", Кравчук ответила: "Да" .

Вместе с тем, заместитель главы фракции "Слуга народа" назвала причину ее исключения.