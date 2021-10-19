Буймистер исключили из "Слуги народа": известна причина
Народного депутата Украины Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Об этом, ссылаясь на заместителя главы фракции Евгению Кравчук, сообщает РБК-Украина.
На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции "Слуга народа", Кравчук ответила:
"Да".
Вместе с тем, заместитель главы фракции "Слуга народа" назвала причину ее исключения.
"Людмила уже давно не голосует так, как фракция. Фактически ведет себя, как оппозиционный депутат. Главная причина – голосование против закона об олигархах", – сообщила Кравчук.