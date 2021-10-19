В "Укрзализныце" рассказали, кого не будут пускать в поезда

Основанием для посадки в поезд, согласно новым правилам вступающими в силу с 21 октября, будет являться только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія". Информация же о проведении вакцинации в системе HELSI.me браться во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет, сообщает Обозреватель.

В то же время в пресс-службе компании, отметили, что наличие сертификата исключительно на украинском языке, необязательно.

"Пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат, или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала" , – говорится в сообщении.

Также в "Укрзалізниці" разъяснили, каким образом будет проходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+". Она будет осуществляться стюардами.

Какие еще правила начнут действовать с 21 октября

Изменение правил "Укрзалізниці" связано с соответствующим решением Кабинета министров. Согласно новым нормам, чтобы сесть в поезд, пассажирам нужно будет предоставить один из таких документов:

справку о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полной вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток);

отрицательный результат теста на антигены SARS-CoV-2 (действует трое суток).

В случае отсутствия разрешительных документов проводник или стюард имеют право не впустить пассажира в поезд. Если это случится, вернуть деньги за билет будет возможно: для этого нужно будет пройти процедуру обычного возврата.

Коснуться новые правила и самих сотрудников "Укрзалізниці". Начиная с 21 октября они будут работать при наличии COVID-сертификатов или отрицательных результатов тестов.

Важно, что ограничения будут распространяться на поезда дальнего сообщения (дневные, ночные, скорые). Т.е., в пригородных электричках все останется по-прежнему. Еще одно исключение – дети до 18 лет, которым не нужно сдавать анализ на коронавирус или показывать сертификаты.

ПЦР-тестирование хотят проводить на вокзалах

"Укрзалізниця" планирует проводить перед отправкой поездов с крупнейших вокзалов страны экспресс-тестирования пассажиров. С этой целью компания предложила более 20 украинским лабораториям организовать на территориях этих вокзалов соответствующие пункты.

Предложение "Укрзалізниці" лабораториям содержит ряд требований. Речь идет об обязательном:

наличии соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам;