Государственное бюро расследований проверяет данные о поставках в Украину дизельного топлива из России по заниженным ценам структурами, приближенными к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, сообщает Деловая столица.

В ведомстве отметили, что в начале этого месяца в Украине зашли два танкера с дизелем, который может быть связан с Медведчуком.

"По документам, суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 000 тонн каждое. Заявленная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязанности" языковых таможенных платежей на миллионы гривень" , — говорится в сообщении.

По данным профильного издания Enkorr, в начале октября в порт Николаева прибыли танкеры SW CAP Ferrat I и Zefirea с итальянским дизельным топливом. Оператором поставки был трейдер Coral Energy.

ГБР считает, что на самом деле дизель может иметь российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) следователи ГБР совместно со специалистами торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы осмотрели судна и отобрали образцы дизтоплива для исследования.

Отметим, Coral Energy весной 2021 должен был заменить Proton Energy Group SA в цепочке поставок продукции компании "Роснефть" в Украине. СМИ связывали швейцарскую компанию Proton с Медведчуком, но он эту информацию отрицал.