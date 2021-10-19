Потепление до +18 и солнце: прогноз погоды на 20 октября

В Украину идет потепление, и уже в эту среду многие области его почувствуют. Дождей в ближайшие сутки не прогнозируют – во всех областях ожидается сухая и солнечная погода﻿.

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Итак, в среду, 2 октября, во всех западных, большинстве южных и в Винницкой областях ожидается потепление до 13-18°С днем. Ночью же кое-где будет даже холоднее, чем в предыдущие дни – прогнозируют от 1°С до 6°С. А вот в северных, восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях будет далеко не так тепло – обещают всего от 8 до 14°С днем и мороз до -3°С ночью.

Дождей 20 октября не ожидается нигде по стране – везде будет сухо и ясно с небольшой облачностью. Зато ветер усилится – его скорость ожидается на уровне 11-25 км/час в среднем по стране. На востоке дуть будет чуть меньше – около 7-18 км/час. Наименее ветрено будет в Крыму – 4-11 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 20 октября в Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 20 октября ожидается температура от 1°С до 15°С в течении дня, сильный ветер 14-22 км/час и, возможно, небольшой дождь.