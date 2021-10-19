Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Верховной Рады в Telegram.

В повестку дня внесены 14 пунктов, в том числе несколько законопроектов о ратификации различных соглашений. Внеочередное заседание, которое накануне инициировал президент Владимир Зеленский, должно состояться в четверг после пленарного заседания.